شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع برتوكولات تعاون بين «الأوقاف» و17 جامعة لتدريب الأئمة والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة الأوقاف 17 بروتوكولا مع سبع عشرة جامعة ، وهي : (جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح) .

يأتى توقيع البرتوكولات في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات .

وقد تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هي : (جامعة الأزهر ، وجامعة عين شمس ، وجامعة سوهاج).

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.

توقيع برتوكولات تعاون مع (17) جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف

توقيع برتوكولات تعاون مع (17) جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف

توقيع برتوكولات تعاون مع (17) جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف

توقيع برتوكولات تعاون مع (17) جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف