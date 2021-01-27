أخبار مصر

وظائف خالية في شبكات المرافق وكبرى الشركات لمختلف التخصصات (تفاصيل)

0 نشر
أحمد جودة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في شبكات المرافق وكبرى الشركات لمختلف التخصصات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من طلبات الوظائف المتاحة والخالية في العديد من التخصصات في القاهرة وبعض المحافظات:

1 - الجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق بمحافظة الجيزة عن حاجته لعدد 4 مهندسين في تخصصات ( مساحة , اتصالات , مدني ) وذلك وفقا للشروط التالية :

- أن يكون حاصلا على بكالوريس هندسة تخصص مساحة واتصالات ومدني

- أن يكون على دراية ببرنامج ARC GIS

- أن يكون على دراية بكيفية التعامل مع برنامج الاتوكاد

- أن يكون على دراية بكيفية التعامل مع برنامج Google Earth

- خبرة 5 سنوات في المجال

- أدى الخدمة العسكرية او معفي منها بالنسبة للذكور

المستندات المطلوبة:

- صورة المؤهل الدراسي

- شهادة القيد في نقابة المهندسين

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي

- شهادات الدورات التدريبة ان وجدت

-- التقديم يكون شخصيا باليد وذلك باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام - قسم التعيينات .. والتقديم حتى 5 فبراير2021

====================

2 - جاليري مشهور للفنون والاستشارات الفنية تطلب للتعين:


- مبيعات داخلية
-------------
مكان العمل: ٦ اكتوبر - المهندسين
-------------
الوصف:
مقابلة العملاء وبيع المنتجات الفنية
الشروط:
- خريجين مؤهلات عليا ويفضل تربية فنية ونوعية وفنون
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 30 سنة
- خبرة في مجال المبيعات لو كلية غير تربية وفنون
- جيد بالانجليزية
------
الحقوق:
- مرتب: من 3000 الى 4000 + العمولة
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
--------
للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
Subject: (Sales Indoor + 399) مع ارفاق صورة حديثة

===============================

3 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:


1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
2- رسام مكتب فني
--------------
مكان العمل: المعادي
------------
1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
الوصف:
تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D
--------------------------------
2- رسام مكتب فني
الوصف:
الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب
----
الشروط المشتركة:
- مؤهل عالي خريجين
- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال
- حد اقصى للسن 30 سنة
---------
الحقوق المشتركة:
- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
--------------------------------
للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)

==========================

4 - مصنع لمواد البناء بالمنيا تطلب للتعين:


1- مشغل ميزان / فني تعبئة
إعداد تقارير عن شحنات الأسمنت والشاحنات يوميا من خلال برنامج SAP
2- إشراف خدمات نظافة
يقوم بأعمال النظافة داخل المصنع للمكاتب والأقسام والمطعم والبوفيه ودورات المياه
3- أخصائي أمن صناعي
تأكد بأن المباني ومواقع العمل الأخرى آمنة. مراقبة مواقع العمل للتأكد من أنها آمنة ليعمل بها الأشخاص. فحص المعدات والآلات
لضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة ، والتقاط الصور إذا لزم الأمر وعمل تقارير.
4- فني كهرباء تخصصات power and control / PLC / أجهزة )
5- فنيين جميع التخصصات
جميع تخصصات خريجي معهد دون بوسكو
-------------
مكان العمل: المنيا
-------------
الشروط المشتركة:
- مؤهلات عليا – ومؤهل متوسط لوظيفة الاشراف الداخلي نظافة ولا يشترط مؤهل لفني كهرباء
- حد اقصى للسن 30 سنة
- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات ومشغل الميزان
------
الحقوق المشتركة:
- مرتب: مجزي يحدد بعد المقابلة
- 8 ساعات عمل
- مواصلات
--------
للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=============================

5 - مجموعة صيدليات العزبى تطلب للتعيين:


صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر الى 6 سنوات)
--------
مكان العمل: التجمع – مدينتي – الرحاب – شبرا – دار السلام – حدائق الاهرام - دمياط - بورسعيد
------
الشروط:
- شيفتات (مسائي و ليلى)
- الحد الاقصى للسن 35 سنة
- تحديد موقف الجيش
------------------
المميزات:
- مرتب مجزى و احتساب سنوات الخبرة السابقة
- عمولة وحوافز
- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي)
- اجازات سنوية ورسمية
- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر
- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم

للتقديم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=================================

6 - Weconst for IT Solutions is looking for


1- B2B Sales Executive
------------
Location: Mohanseen
----------
Description:
Sell our software solutions (Nationally & Internationally)
Conducting Sales visits, solution demonstrations and presentations
Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns
Build long-term relationships with existing, as well as, new clients.
Monitor and report on market and competitor activities and provide relevant reports and
information
-----
Requirements
- Bachelor of Degree
- From 0 to 3 years of experience in same field
- Maximum age 27
============================
Benefits
- Salary 2500 Fresh - 4500 For experience
- 8 work hours
- 2 days off
- Commission
- social and medical insurance
=================
For Applying:
Send your cv on: [email protected]
Subject: (B2B Sales Executive )

====================================

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا