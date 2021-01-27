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شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في شبكات المرافق وكبرى الشركات لمختلف التخصصات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ننشر العديد من طلبات الوظائف المتاحة والخالية في العديد من التخصصات في القاهرة وبعض المحافظات:
1 - الجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق بمحافظة الجيزة عن حاجته لعدد 4 مهندسين في تخصصات ( مساحة , اتصالات , مدني ) وذلك وفقا للشروط التالية :
- أن يكون حاصلا على بكالوريس هندسة تخصص مساحة واتصالات ومدني
- أن يكون على دراية ببرنامج ARC GIS
- أن يكون على دراية بكيفية التعامل مع برنامج الاتوكاد
- أن يكون على دراية بكيفية التعامل مع برنامج Google Earth
- خبرة 5 سنوات في المجال
- أدى الخدمة العسكرية او معفي منها بالنسبة للذكور
المستندات المطلوبة:
- صورة المؤهل الدراسي
- شهادة القيد في نقابة المهندسين
- شهادة الميلاد
- بطاقة الرقم القومي
- شهادات الدورات التدريبة ان وجدت
-- التقديم يكون شخصيا باليد وذلك باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام - قسم التعيينات .. والتقديم حتى 5 فبراير2021
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2 - جاليري مشهور للفنون والاستشارات الفنية تطلب للتعين:
- مبيعات داخلية
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مكان العمل: ٦ اكتوبر - المهندسين
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الوصف:
مقابلة العملاء وبيع المنتجات الفنية
الشروط:
- خريجين مؤهلات عليا ويفضل تربية فنية ونوعية وفنون
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 30 سنة
- خبرة في مجال المبيعات لو كلية غير تربية وفنون
- جيد بالانجليزية
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الحقوق:
- مرتب: من 3000 الى 4000 + العمولة
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
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للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
Subject: (Sales Indoor + 399) مع ارفاق صورة حديثة
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3 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:
1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
2- رسام مكتب فني
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مكان العمل: المعادي
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1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
الوصف:
تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D
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2- رسام مكتب فني
الوصف:
الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب
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الشروط المشتركة:
- مؤهل عالي خريجين
- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال
- حد اقصى للسن 30 سنة
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الحقوق المشتركة:
- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
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للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)
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4 - مصنع لمواد البناء بالمنيا تطلب للتعين:
1- مشغل ميزان / فني تعبئة
إعداد تقارير عن شحنات الأسمنت والشاحنات يوميا من خلال برنامج SAP
2- إشراف خدمات نظافة
يقوم بأعمال النظافة داخل المصنع للمكاتب والأقسام والمطعم والبوفيه ودورات المياه
3- أخصائي أمن صناعي
تأكد بأن المباني ومواقع العمل الأخرى آمنة. مراقبة مواقع العمل للتأكد من أنها آمنة ليعمل بها الأشخاص. فحص المعدات والآلات
لضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة ، والتقاط الصور إذا لزم الأمر وعمل تقارير.
4- فني كهرباء تخصصات power and control / PLC / أجهزة )
5- فنيين جميع التخصصات
جميع تخصصات خريجي معهد دون بوسكو
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مكان العمل: المنيا
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الشروط المشتركة:
- مؤهلات عليا – ومؤهل متوسط لوظيفة الاشراف الداخلي نظافة ولا يشترط مؤهل لفني كهرباء
- حد اقصى للسن 30 سنة
- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات ومشغل الميزان
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الحقوق المشتركة:
- مرتب: مجزي يحدد بعد المقابلة
- 8 ساعات عمل
- مواصلات
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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5 - مجموعة صيدليات العزبى تطلب للتعيين:
صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر الى 6 سنوات)
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مكان العمل: التجمع – مدينتي – الرحاب – شبرا – دار السلام – حدائق الاهرام - دمياط - بورسعيد
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الشروط:
- شيفتات (مسائي و ليلى)
- الحد الاقصى للسن 35 سنة
- تحديد موقف الجيش
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المميزات:
- مرتب مجزى و احتساب سنوات الخبرة السابقة
- عمولة وحوافز
- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي)
- اجازات سنوية ورسمية
- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر
- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم
للتقديم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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6 - Weconst for IT Solutions is looking for
1- B2B Sales Executive
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Location: Mohanseen
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Description:
Sell our software solutions (Nationally & Internationally)
Conducting Sales visits, solution demonstrations and presentations
Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns
Build long-term relationships with existing, as well as, new clients.
Monitor and report on market and competitor activities and provide relevant reports and
information
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Requirements
- Bachelor of Degree
- From 0 to 3 years of experience in same field
- Maximum age 27
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Benefits
- Salary 2500 Fresh - 4500 For experience
- 8 work hours
- 2 days off
- Commission
- social and medical insurance
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For Applying:
Send your cv on: [email protected]
Subject: (B2B Sales Executive )
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الوضع في مصر
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اصابات
162,486
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تعافي
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وفيات
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