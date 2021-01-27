شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في أوتاوا يلتقي سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديوكونفرانس مع "جاكلين أونيل" سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر عقده بصورة افتراضية خلال الفترة من 1-5 مارس القادم.

وتضمن اللقاء بحث نتائج مشاركة السفيرة الكندية في اجتماع المجلس الاستشاري الدولي لمنتدى أسوان الذى استضافته وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، والاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية لمنتدى أسوان.

وأعرب السفير أبو زيد في تصريح له عن تطلعه لمشاركة كندية رفيعة المستوى في فعاليات النسخة الثانية للمنتدى هذا العام، لاسيما على ضوء وضعية كندا كشريك استراتيجي للمنتدى، وتطابق أولويات وأهداف المنتدى مع أولويات السياسة الخارجية الكندية الداعمة لبرامج حفظ وبناء السلام في أفريقيا، وتمكين المرأة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير المصرى، بأن اللقاء تناول مستقبل التعاون بين كندا ومصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة والسلم والأمن، بالإضافة إلى التعاون في إطار لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة.