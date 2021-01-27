شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تكشف حقيقة ترميم محراب مسجد زغلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن ما تم نشره من معلومات وصور على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الالكترونية بأن هناك خطأ بترميم محراب مسجد زغلول بمدينة رشيد وأن المحراب تم تجديده بصوره تخالف الأصول الأثرية، عار تماما من الصحة.

وأوضح أن أعمال الترميم المعمارى والدقيق التى تمت فى القطاع الغربى لمسجد زغلول تمت طبقا للتوثيق الأثري والهندسى وقت انشاءه والصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها للمسجد فى ثلاثينيات القرن الماضى والموجودة بملفات المنطقة، منوها انه تم توثيق المسجد بالكامل قبل البدء فى أعمال الترميم ومراجعة هذا التوثيق من قبل لجنة إشراف أثرى وهندسى.

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن ما تم نشره من صور على مواقع التواصل الاجتماعى هى صورة لمحراب القطاع الشرقى للمسجد والمتوقف الأعمال به منذ عام 2010، وليس المحراب الموجود بالقطاع الغربى والذى تم ترميمه وفقا للمواصفات الأثرية الأصلية.