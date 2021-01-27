شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مبادرة إعفاء صغار المزارعين من الديون تنتهى فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعى المصرى، تنتهى فى 30 يونيو المقبل، مناشدا المزارعين المديونين، بالانتهاء من سداد المديونات وفقا للمبادرة للاستفادة من مميزاتها فى الفترة المقبلة.

أضاف القصير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن مبادرة الأخيرة بالبنك الزراعى المصرى، سيستفيد منها 328 ألف عميل، مبينا: "أى عميل مديونيته لدى البنك أقل من 25 ألف جنيه، سيسقط عنه الدين بالكامل وكذلك المديونيات، وعدد هؤلاء العملاء 307 ألف عميل، أما العملاء الذين لديهم مديونيات تتخطى 25 ألف وحتى 10 مليون جنيه، ستسقط نصف المديونية بالإضافة إلى الإعفاء من كامل الفوائد لدى البلد".

وتابع الوزير: "مبادرة البنك المركزى لإعفاء صغار المزارعين من الديون، تلغي أيضا كل القضايا التى تلاحقهم، من أجل إعفاء المزارعين من أى مشكلات، كما أنه سيتم رفع الحظر عن العملاء لدى البنوك للاستفادة منها أيضا"، مسترسلا: "هذا الرقم يتناول 328 ألف عميل بقيمة 6 مليارات و300 مليون جنيه، ووفقا للمبادرة البنك سيحصل على مليار 750 مليون جنيه وسيعفى المزراعين من المبلغ المتبقى".

وأوضح الوزير، أن مشروعات وزارة الزراعة فى الفترة السابقة، جعلت المواطن لا يشعر بوجود نقص فى المنتجات الغذائية أوفى الأسعار، رغم أزمة كورونا الطاحنة، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الأخرى ليستفيد منها الفلاحين، كمبادرة تأجيل الأقساط فى 2020 بسبب ظروف كورونا، وإطلاق المشروع القومي للبتلو والذى استفاد منه 19 ألف شخص من صغار المربين بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن مبادرة حصر مراكز تجميع الألبان مكنت هذه المراكز من التطوير بشكل كبير على مستوى الجمهورية، مردفا: "حصرنا المراكز وعددها 228 مركز منتشرين فى المحافظات والرئيس طلب تطوير هذه المراكز فى إطار مبادرة البنك المركزى".