شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صرف حافز التميز العلمى للعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تسميح بند الصرف لحافز التميز العلمى للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم تدبير المبالغ المالية اللازمة للصرف من الموارد الذاتية للوزارة، وتم تسميحها لجميع المديريات للصرف بداية من يناير 2021م.

ودعت الوزارة فى بيان لها اليوم، جميع المديريات الإقليمية سرعة صرف هذا الحافز للمستحقين ، خلال الـ(10) أيام التالية لشهر الاستحقاق.