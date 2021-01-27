شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اللغة العربية بحرا واسعا.. والتسجيل الآن مجانا على بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "تعتبر اللغة العربية بحراً واسعاً من حيث مفاهيمها ومفرداتها الكثيرة، ومما يميزها أيضاً أن حروفها تكتب بأكثر من طريقة، وهناك العديد من أنواع الخطوط العربية، التي شكلت لوحات زخرفية هندسية، مثل: الخط الكوفي، ومن أشهر الخطوط وأقدمها، واسمه جاء نسبة إلى مدينة الكوفة فى العراق، ويمتاز بالتنسيق ومماثلة الحروف، وخط النسخ: سُمّي بالنسخ لكثرة تداوله فى الكتابة، ومن خصائصه وضوح الحروف وكبرها، مما يضمن القراءة الصحيحة، وخط الرقعة تُنسب التسمية للرِقاع، أي جلد الغزال، وهو خط يستخدم يومياً، وخصائصه أنه يكتب بطريقة أسرع وأسهل.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، "هناك الخط الفارسي وهو من اسمه وجِد في بلاد فارس، ومن خصائصه الحروف الدقيقة والممتدة والبعد عن التعقيد والسهولة والوضوح والخط المغربي، وينتشر في بلدان شمال أفريقيا، ويعتبر أساساً فى بلاد المغرب ومن هنا جاءت تسميته، ومن خصائصه استدارة حروفه بشكل كبير.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب، قائلا، اعرف المزيد وسجل الآن مجاناً على موقع بنك المعرفة المصرى www.ekb.eg