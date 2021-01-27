شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تشكل 4 لجان لبحث أوجه تطوير القرى الاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التضامن، إن القرية المصرية تشهد اهتماما لم يسبق له مثيل في أى حكومة مصرية منذ 1952 وحتى اليوم، موضحًا أن كل القرى المصرية تشهد اهتماما من القيادة السياسية بتنفيذ التنمية الاقتصادية والتنموية. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن الرئيس السيسى لديه حلما بتنفيذ نقلة نوعية في القرية المصرية، مشيرا إلى أن هناك 4 لجان تشكلت لبحث أوجه تطوير القرى من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتابع مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التضامن: "كنا نستهدف القرى الأكثر احتياجا في 2019، والآن نطاق العمل توسع إلى عدد كبير من القرى".



من جانب أخر، كان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور 11 وزيراً هم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الإجتماعي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له.

وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.