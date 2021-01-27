شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الوقائية بالصحة: مصر تعاقدت على لقاحات كورونا والكميات تصل بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر تعاقدت على لقاحات كورونا والكميات تصل بشكل مستمر، مضيفا أننا سنعلن خلال أسابيع قليلة عن مساهمة فى إنتاج لقاحات كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أننا سنعلن قريبا عن توفير لقاحات كورونا للمواطنين بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن.

وكان وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، قال إن الحالات البسيطة من فيروس كورونا التى تحال للعزل المنزلى يتم تشخيصها بالمستشفيات، وتصرف العلاج قبل تحويلها للعزل المنزلى.

أضاف أنه وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن متابعة العزل المنزلى للحالات المصابة بكورونا، فيتم ضرورة متابعة كل الحالات المنزلية وتم رصد 20 ألف فريق للمتابعة على مستوى الجمهورية للحالات المتواجدة فى العزل المنزلى.