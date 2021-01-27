شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تكليف 4 سيدات جدد فى الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد معالى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء نتيجة لجان المقابلات لتولى مهام الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف، وشمل ذلك تكليف 4 سيدات جدد لتولى مهام أربع إدارات إشرافية بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وهن: هدى جمال الدين محمد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولى مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك، سهير عدلي عبد الحميد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر، وغادة حسن محمد هاشم بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك، وسحر محمد عبدون بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الخبراء والمحاسبة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.

كما أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء قرارًا بتجديد تعيين محمد عبد العزيز محمد إبراهيم القاضي مديرًا عامًا للإدارة العامة لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتجديد تعيين الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة مع استمرار تكليفه بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف، وتجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور وكيلاً لمديرية أوقاف سوهاج مع تجديد ندبه للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج .