شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تكليف 4 سيدات جدد فى الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد معالى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء نتيجة لجان المقابلات لتولى مهام الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف، وشمل ذلك تكليف 4 سيدات جدد لتولى مهام أربع إدارات إشرافية بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وهن: هدى جمال الدين محمد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولى مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك، سهير عدلي عبد الحميد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر، وغادة حسن محمد هاشم بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك، وسحر محمد عبدون بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الخبراء والمحاسبة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.
كما أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء قرارًا بتجديد تعيين محمد عبد العزيز محمد إبراهيم القاضي مديرًا عامًا للإدارة العامة لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتجديد تعيين الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة مع استمرار تكليفه بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف، وتجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور وكيلاً لمديرية أوقاف سوهاج مع تجديد ندبه للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج .
وعلى جانب آخر قالت وزارة الأوقاف إنه استكمالا للبروتوكول الذي تم توقيعه يوم الخميس 14/ 1/ 2021م بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة الأقصر، وقع الشيخ السيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر البروتوكول المكمل والذي تم من خلاله الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة الأقصر، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة الأقصر مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة الأقصر دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م.