شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار كورونا فى مصر.. مستشار الرئيس للصحة يحذر من إعطاء الحوامل لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواترت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بجائحة كورونا، وكان أبرزها تحذير الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، من إعطاء المرأة الحامل أو من هم تحت سن الـ16 عاما لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يثبت تأثر السيدة الحامل بأعراض جانبية حال الحصول على لقاح كورونا من عدمه حتى الآن.

ونصح مرضى الأورام بضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا لأنهم يعانون من ضعف المناعة بسبب الأدوية التى يأخذونها لعلاج الأورام، لذا تم وضعهم ضمن الفئات الأولى بالحصول على اللقاحات.

مستشار الرئيس للصحة يحذر من إعطاء الحوامل والأقل من 16 عاما لقاح كورونا

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