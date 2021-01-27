شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: المضيفات مش باين منهم حاجة.. ولغتهم الإنجليزية تحتاج للارتقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إنه لم تعد هناك خدمة على الطائرات وإنما أصبح حماية أكثر منه ضيافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على ما اثاره النواب خلال مناقشتهم للبيان الذى القاه بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى".

وأضاف: "المضيفة لا شعرها باين ولا باين بدينة أو نحيفة ولا باين في مكياج ولا لأ نظرا لظروف كورونا وبسبب واقى الوجه الذى ترتديه والبالطو والقفاز ولا نستطيع تمييز واحدة عن أخرى، هناك من يراقبهم قبل صعود الطائرة، ولكن على الطائرة لا احد يتابع لأنها أصبحت حماية مش خدمة".

وتابع: "لا توجد خدمة فالمضيفة تقدم الوجبة في علبة بلاستيك و تبتعد عن الراكب وممنوع المشروبات فكيف نطبق معايير خدمة في هذا الوضع".

وأكد أنه لم يختار ضيافة والموجودين جاءوا قبل توليه المسئولية، و قال ان اللغة الإنجليزية للضيافة تحتاج فعلا إلى رفع كفائتها واتفق مع ما قالته النائبة حول الأمر".