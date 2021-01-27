شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: هناك تناقص فى إصابات كورونا ونسب دخول العناية المركزة انخفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه منذ أسبوعين نشهد تناقصا فى عدد إصابات فيروس كورونا، ويتضح تماما أن نسب حالات الدخول للمستشفيات والرعاية المركزة انخفضت، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أنه لم تظهر أى أعراض جانبية حقيقية على من تلقوا لقاح فيروس كورونا، موضحا أن التخوف من اللقاح متوقعا مثل أى شىء جديد، والتخوف لا يعود للقاح نفسه ولكن قلق بعض الأشخاص من أى شىء جديد.

وأوضح أن جميع الأطباء في مستشفيات العزل يسعون للحصول على اللقاح، والكوادر الطبية كلها لها الحق فى التطعيم ولكن الأولوية في مستشفيات العزل والحميات وأمراض الصدر، لافتا إلى أنه يتم التطعيم بالتدريج وتعلن بعدها وزارة الصحة مراكز الحصول على اللقاح لكل الفئات من الأكبر للأقل سنا.

وأكد أن الكميات المنتجة من اللقاحات عالميا لازالت قليلة، والبلاد المنتجة للقاح لهم الحق في الأولوية للحصول على اللقاح، موضحا أنه عندما لجأنا للحصول على اللقاحات ذهبنا لكل مصادر اللقاحات مع ضمان جودتها وتسجيلها فى بلد المنشأ ثم تسجيلها في هيئة الدواء المصرية.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تنوع مصادر اللقاحات للحصول على أكبر كمية ممكنة، وكل اللقاحات المتاحة تؤدى نفس الغرض، مضيفا أن فيروس كورونا يأتي من الحيوانات للبشر، وهناك نظرية أنه أتى من الخفافيش، ووصوله من مصدر جينى مختلف ومصدر وسيط ثم للإنسان وهو ما يجعله شرس، مردفا: "الغوريلا تصنف ما قبل الإنسان، واحتمال كبير عندما تصاب بالمرض تستجيب للأدوية البشرية".