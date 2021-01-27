شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا تؤكد تراجع إصابات كورونا والبدء فى السيطرة على الموجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يعود إلى دخوله ما نسميه "مرحلة السيطرة"، وهذا جاء بسبب اتباع الناس والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، محذراً المواطنين بأنه ليس معنى تراجع الأعداد أن كورونا انتهى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن كورونا لم تنته، ويجب استكمال اتباع الإجرءات الاحترازية ودرجة الحذر، حتى نعبر المراحل التصاعدية بأمان، فما تحقق هو "السيطرة" ولكن لا نستطيع الجزم بأن كورونا انتهت.

وكشف حسنى أن أرقام الإصابات بدأت في مرحلة تراجع لمرحلة "الذروة" والوضع الوبائي اختلف كثيرا وتحسن بشكل أكبر من الأسبوعين الماضيين، مدللاً على ذلك بتراجع نسب الإشغال في المستشفيات سواء في الغرف العادية أو الرعاية المركزة ، مردفا: "استهلاك الأكسجين في المستشفيات بات أقل بالإضافة إلى تراجع نسب الإشغال على أجهزة التنفس الصناعي".

وأوضح، أن أسباب استمرار معدلات الوفيات دون تراجع في متوسط الخمسينات يعني أنها رسالة مهمة للناس أنه لازال هناك وضع وبائي وأنه لازالت هناك أعراض شديدة تنتاب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أو المرضى المتأخرين في طلب الرعاية اللازمة، معلقا: "فيه ناس بتيجي تطلب الرعاية بعد 10 أيام من الإصابة متأخر، ورغم ذلك لكن نسب الشفاء مرتفعة جداً".