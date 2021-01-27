شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم استخدام تطبيقات معرفة اسم المتصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرًا اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن حلقات بث مباشر تجريها يوميا للإجابة على أسئلة المتابعين، ومن بين الأسئلة التي وردت للدار اليوم :"بالنسبة للتطبيقات التي تتيح لمستخدميها معرفة هوية المستخدمين وذلك بأن يقوم المستخدم بإدخال الرقم ومعرفة اسم المتصل هل هذا جائز؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:" جائز ولا شيء فيه، وهذه البرامج تساعدك في أنه في حال اتصل عليك شخص ورقم تليفونه غير مسجل لديك يبحث عن الرقم في قاعدة بيانات التطبيق وربما يكون غير دقيق".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "يجوز استعمال هذه البرامج لأنها لا تقتحم أسرار أحد وانت توافق على اشتراطهم من البداية وليس بها تجسس أو تعدى على خصوصيات"

وكانت دار الإفتاء المصرية حذرت من سوء استخدام خاصية Nearby التى أتاحها التطبيق الإلكترونى تيليجرام، والتى أثارت غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، تلك الخاصية التى تمكِّن المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، والتى أعرب الكثير من المستخدمين، خاصة الإناث عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقتهن والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز، وناشدت دار الإفتاء فى بيانها مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن، معتبرة الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعى الأكبر؛ "الحفاظ على العرض". كما شددت الدار على أن اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التى ورد الشرع بالنهى عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].