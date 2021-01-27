الأوقاف تعلن الموافقة على صرف حافز التميز العلمي للعاملين بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على بند الصرف لحافز التميز العلمي للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم تدبير المبالغ المالية اللازمة للصرف من الموارد الذاتية للوزارة، وتم تسميحها لجميع المديريات للصرف بداية من يناير 2021.

ودعت الوزارة فى بيان اليوم، جميع المديريات الإقليمية سرعة صرف هذا الحافز للمستحقين ، خلال الـ(10) أيام التالية لشهر الاستحقاق.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف توقيع 17 بروتوكولا مع 17 جامعة، وهى: (جامعة الأزهر - جامعة عين شمس - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بنى سويف - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة سوهاج - جامعة الغربية - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة المنيا - جامعة العريش - جامعة جنوب الوادي - جامعة مطروح) ، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات.

وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.