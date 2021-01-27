أمين شكاوى البرلمان: أمريكا أكثر دولة متورطة في انتهاك حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مصر دولة عريقة ذات سيادة، لا تقبل من أحد التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

واتهم "حسين" الإدارة الأمريكية بالتورط في عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن أمريكا أكثر دولة في العالم متورطة في انتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح في بيان اليوم، أن مؤسسات الدولة الأمريكية تتبع سياسات عنصرية مقيتة قائلًا: "تكفي الإشارة إلى أن حوادث القتل العنصرية ضد مواطنين أمريكيين، من أصحاب البشرة السوداء، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت نحو 10 حوادث".

وأضاف: "أمريكا التي تريد أن تعطينا دروسًا في حقوق الإنسان، هي نفسها التي تورطت في حوادث تعذيب بشعة في سجن أبو غريب، وأيضًا في جوانتانامو، دون أن يهتز لنواب الكونجرس الأمريكي جفن".

ولفت "حسين" إلى أن ما جرى في الانتخابات الأمريكية الأخيرة "ينسف أكذوبة الديمقراطية الأمريكية تمامًا"، ويساوي بين الانتخابات في أمريكا والانتخابات في أشد دول العالم الثالث تخلفًا.

وأوضح أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، أن استخدام ألفاظ مثل المعتقلين السياسيين وغيرها، بهدف المزايدة على مصر، أسلوب مرفوض تمامًا، مضيفًا: "نستطيع أن نتحدث عن الآخرين وسياساتهم، لكن ثوابتنا السياسية لا تقبل بذلك، ورجاء من الآخرين أن يحترموا هذه الثوابت".​