نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النقض تقبل دعوى "شيريهان" ضد نقابة المحامين

قبلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن رقم 5250 لسنة 72 قضائية، المقام من المحامي سمير صبري، وكيلًا عن الفنانة شيرهان أحمد الذي طالب فيه بقيد موكلته في نقابة المحامين.

كيف أنهت مباحث الجيزة هروب "الطبيب المتهم بالتحرش"؟

أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة رحلة هروب طبيب أسنان شهير متهم بالتحرش بالرجال وأمكن الإيقاع به.

النائب العام يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للجنايات بتهمة الرشوة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و5 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالًا من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

تفاصيل مصرع أسرة كاملة في حريق المرج

شهدت منطقة المرج، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا مأساويا، راح ضحيته 5 أفراد من أسرة واحدة (أب وأم و3 من أبنائهم) في حين لم ينجُ من الحريق سوى طفلة واحدة.

الإفراج بالعفو عن 3 آلاف من نزلاء السجون

عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

إخلاء سبيل مودة الأدهم وحنين حسام بقضية الاتجار بالبشر

نيابة شمال القاهرة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وتحدد لنظره جلسة غدًا الأربعاء.