شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 2 فدان غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حالتي مخالفة بناء وتعدٍ تم رصدهما بناحية القرنة على مساحة 2 فدان، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأحمر والأسمنت، وكذلك زراعات مقامة دون سند من القانون، وتمت إزالة الأعمال وتحرير محضر بالواقعة.
وبحسب بيان، الثلاثاء، قام مصطفي جبريل، نائب رئيس المركز، بالإشراف على أعمال الصرف الصحي بمنطقة الطريق الزراعي بالطارف بمدينة القرنة، مؤكدا أن الأعمال تتم طبقا للجدول الزمني المقرر.
كما أكد حجازي النحاس نائب رئيس المركز، انه تم الانتهاء من أعمال تمهيد طريق السيدة زينب بالقرنة، وجارٍ تركيب البلدورات استعدادا لرصفه، كما افاد بانه تم الانتهاء من أعمال رصف وتركيب اعمدة الانارة بطريق نجع البركة الغربي قامولا.
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