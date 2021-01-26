شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 2 فدان غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حالتي مخالفة بناء وتعدٍ تم رصدهما بناحية القرنة على مساحة 2 فدان، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأحمر والأسمنت، وكذلك زراعات مقامة دون سند من القانون، وتمت إزالة الأعمال وتحرير محضر بالواقعة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، قام مصطفي جبريل، نائب رئيس المركز، بالإشراف على أعمال الصرف الصحي بمنطقة الطريق الزراعي بالطارف بمدينة القرنة، مؤكدا أن الأعمال تتم طبقا للجدول الزمني المقرر.

كما أكد حجازي النحاس نائب رئيس المركز، انه تم الانتهاء من أعمال تمهيد طريق السيدة زينب بالقرنة، وجارٍ تركيب البلدورات استعدادا لرصفه، كما افاد بانه تم الانتهاء من أعمال رصف وتركيب اعمدة الانارة بطريق نجع البركة الغربي قامولا.