شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يبحث مع برلمانيّ السويس سبل التعاون لتحقيق التنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفداً برلمانياً من محافظة السويس، يضم 3 نواب بمجلس الشيوخ وهم النائب احمد خشانة، والنائب سيد عبده حامد، والنائب حافظ أبو شوشة، والنائب سيد عبد الحميد الكرماوي عضو مجلس النواب، بهدف التباحث حول سبل الارتقاء بمستوى الخدمات وأبرز الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالسويس، وجاء ذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

استهل الفريق أسامة ربيع كلمته بالترحيب بالسادة النواب، الذين يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقاً من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية، في سبيل الارتقاء بمصرنا الحبيبة.

وأعرب رئيس الهيئة عن الاستعداد الكامل لقناة السويس لمد جسور التعاون مع السادة النواب بالدورة النيابية الجديدة، في إطار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً حرص الهيئة على مدار عشرات السنوات على مباشرة دورها التنموي في مدن القناة الثلاث، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية والرياضية.

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة تعكف على تنفيذ حزمة مشروعات تنموية مهمة، على رأسها أعمال تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس بهدف البناء على ثمار مشروع القناة الجديدة، والذي ساهم في تعزيز المكانة الرائدة للقناة بين الطرق الملاحية العالمية، وزيادة معدلات الأمان واختصار زمن العبور، فضلاً عن مواكبة التطور في صناعة بناء السفن لاستيعاب الجيل الجديد من السفن العملاقة، وهو ما نال إشادة العملاء من الخطوط الملاحية والمؤسسات البحرية الدولية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم العمل بالتوازي على إنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية الأخرى، على رأسها حفر عدد من الكباري العائمة و5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لربط سيناء بالوادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بأرض الفيروز، وتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، فضلاً عن بناء استاد دولي بالإسماعيلية، ومواصلة العمل بمشروع تدشين 100 سفينة صيد سيتم توزيعها على الصيادين.

من جانبهم، أشاد السادة النواب بإنجازات هيئة قناة السويس وتعاملها الناجح مع جائحة فيروس كورونا، ما انعكس على الحفاظ على عائدات الهيئة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، علاوةً على جهودها التنموية المبذولة عبر مرافقها الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الزيارة، عرضاً تقديمياً عن أبرز المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة بمنطقة القناة خلال الآونة الأخيرة.

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السادة النواب، وعقب ذلك توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.