شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدِ على مساحة 7.5 قيراط في مركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، 4 حالات مخالفة بناحية الدير على مساحة ٧.٥ قيراط عبارة عن تعدٍ على أرض زراعية مقامة بالطوب الأبيض، والأسمنت دون سند من القانون وتم إزالة الأعمال، وتحرر محضر بالواقعة.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلى عبدالرازق رئيس القرية وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية.
من جانبه شدد رئيس المركز على اجهزته التنفيذية بالمرور كلا في نطاقه لرصد أي حالات تعدٍ، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدمًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
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