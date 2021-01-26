شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدِ على مساحة 7.5 قيراط في مركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، 4 حالات مخالفة بناحية الدير على مساحة ٧.٥ قيراط عبارة عن تعدٍ على أرض زراعية مقامة بالطوب الأبيض، والأسمنت دون سند من القانون وتم إزالة الأعمال، وتحرر محضر بالواقعة.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلى عبدالرازق رئيس القرية وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية.

من جانبه شدد رئيس المركز على اجهزته التنفيذية بالمرور كلا في نطاقه لرصد أي حالات تعدٍ، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدمًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.