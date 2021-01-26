شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة شوارع الطريق الصحراوي، وقنال السويس البطيء، ووابور المياه، والشيخ سعدي، والحضرة البحرية، ومساكن الحضرة، والأندلس، والداون تاون، والمحمودية.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، بحسب بيان، الثلاثاء، إنه تم خلال الحملة رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات، لفتح وتوسعة الشوارع امام المارة والمرور.

وأضاف «علاء» انه وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بإزالة الإعلانات المخالفة ،وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق. دفعت ادارة أشغال الطريق، بحملة مكبرة لازالة الاستاندات المخالفة من شوارع الحي.

مشيرا إلى رفع الإعلانات والاستندات المخالفة من طريق الحرية وميدان زويل.