شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والتوسعة بشارعي الجلاء والجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية رافقه خلالها خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمتابعة التطوير والتوسعة التي تتم بشارع الجلاء وشارع الجيش بحي السويس.

وفي الجولة اكد المحافظ على حي السويس سرعة رفع أي اشغالات لتوسعة بنطاق الشارع وتكثيف الأعمال لبدء أعمال الرصف والانارة العامة، مشددا على أهمية عمل شبكات صرف مياه الامطار بشارع الجلاء وإستكمال بالوعات صرف الامطار بشارع الجيش.وباقي اعمال التوسعة والرصف بشارع الجيش بداية من بورفيق وحتي اول طريق مصر السويس القديم بحي فيصل بطول 10 كيلو متر.

وكلف المحافظ بتنظيم مخارج ومداخل الشارع بما يتناسب مع اعمال التطوير والتوسعة بشارع الجيش ويحقق سهولة في الحركة المرورية بالمنطقة في ظل التوسعات الجديدة ويستوعب عدد السكان في المرحلة القادمة .

واشارالمحافظ إلى ان المحافظة تقوم باعمال نقل للاشجارمن منطقة بورتوفيق لمناطق أخرى يتم زراعتها، مؤكدا على ان ممشي وشاليهات بورتوقيق والمناطق المحيطة بهم ستشهد تطويرا كبيرا يشمل عدة خدمات ومناطق ترفيهية تليق بابناء السويس .

واثناء الجولة التقي اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اللواء محمد الالفي مساعد وزير الداخلية ومدير امن السويس وعددا من القيادات الامنية وتم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية والامنية لعودة الانضباط وتسهيل الحركة المرورية بالميادين والشوارع .

وكلف المحافظ لجنة الاشراف على المواقف بسرعة عمل دراسة لاقامة ساحة لانتظار السيارات بشارع الجيش اول طريق بورتوفيق لخدمة اهالي المنطقة.

واكد صقر على اننا نبذل قصاري جهدنا ومستمرين في اعمال التطوير والارتقاء بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع النواحي داخل المدينة الباسلة .

وشدد المحافظ على الجهات المعنية بسرعة عمل جدول زمني وتكثيف الاعمال للانتهاء من التطوير في الوقت المحدد وتسهيل الحركة المرورية بالمناطق التي يتم فيها التطوير والتوسعة .

رافق المحافظ في الجولة كلا من المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس وممثلي الشعبة الهندسية ومديري الادارات الهندسية والمرافق والمرور والطرق والصرف الصحي والشركات المنفذة للاعمال .