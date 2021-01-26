شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون في مياه محافظات القناة يهنئون رجال الشرطة بالورود في عيدهم الـ69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم عدد كبير من القيادات والعاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، التهنئة لضباط والجنود والأفراد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، وحرصوا بتوزيع الحلوة وأعلام مصر عليهم، لما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان تكريم العاملين في الشركة لرجال الشرطة في عيدها الـ 69 هو تقدير لما يبذلونه ما من جهد وتضحية للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن، وهى التي مهدت الطريق لتحرك الدولة نحو مستقبل أفضل، وأن شهداء الشرطة اختاروا أن يدفعوا ثمن عودة الأمن إلى الشارع المصرى وحماية شعبها، وتوفير ألأمن والأمان للمواطنين.

وأكد اللواء عصمت، أن رجال الشرطة يضحون بدمائهم وأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن، وان وحدة المصريين أثبتت للعالم اجمع أن شعب مصر وحدة واحدة بجميع طوائفه وفئاته مما يؤكد أنه من أعظم شعوب الأرض وفي رباط إلي يوم الدين.