شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يسلم 50 لحافًا و56 كيلو لحوم للأسر الفقيرة بالشيخ مالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الاحمر، زيارة لمنطقة الشيخ مالك جنوب مدينة القصير، يرافقه مدير المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة القصير، بحسب بيان، الثلاثاء، أن الزيارة جاءت بهدف الاطمئنان على الأهالى بالمنطقة، وتسليم الأسر الأكثر احتياجا 50 لحافًا و56 كيلو لحوم مقدمة من جمعية الاورمان.

وأشاد رئيس المدينة بدور الجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات العينية للمناطق النائية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية على استعداد تام للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والشباب لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال رئيس مدينة القصير، إن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، لافتا إلى أنها تسعى إلى تطوير المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية.

وأشار نصر إلى أن المنطقة تعد بدائية وتحتاج المزيد من الدعم، مناشدا كافة الجهات والجمعيات والمنظمات، الوقوف بجانب المواطنين، ومؤكداً على الزيارات المستمرة للتأكيد على الاهتمام باطفال وعربان المنطقة.