شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة مطروح» يتفقد مستشفى العزل في النجيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور شريف كامل مدير عام الشؤون الوقائية، زيارة مستشفى النجيلة للعزل وكان في استقبالهما الدكتور محمد طالب مدير المستشفى، والدكتور محمود حبيب نائب المدير، والدكتور ابراهيم محفوظ نائب المدير.

وبحسب بيان، الثلاثاء، مر وكيل وزارة الصحة بمطروح على جميع أقسام المستشفى والاطمئنان على المرضى والطاقم الطبي والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة وعلى تطبيق بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقام د. أحمد البلتاجي بالاجتماع بالفريق الطبي بعزل النجيلة وتقديم كافة الدعم المعنوي لهم وتقديم النصائح للاهتمام بالمرضى على اعلى مستوى وتقديم التوجيهات لمواكبة التحديات القادمة.