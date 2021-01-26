شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ميدان أحمد عرابي في التل الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار حمدي عبدالعليم شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير أعمال تطوير ميدان احمد عرابي وأعمال رفع كفاءة الحديقة الوسطي والحدائق والمسطحات المتاخمة للميدان.

رافقه في الجولة حسني عيسي نائب رئيس المدينة واحمد الليثي مدير ادارة المتابعة الميدانية والتفتيش والاستاذ رضا عبدالغني رئيس قطاع التجميل والاستاذ سيد عبده رئيس قطاع النظافة.

وأشار رئيس المركز والمدية أنه سيتم تطوير ميدان أحمد عرابي بما يتلائم مع موقعه الحيوي بمدخل مدينة التل الكبير هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له وتجميل الميدان ليكون مزاراً جديداً ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة التل الكبير.

تأتي هذا الأعمال إستكمالا لخطة السيد رئيس المركز والمدينة لاستعادة الوجه الحضاري لمركز ومدينة التل الكبير تنفيذا إلى توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.