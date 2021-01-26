شكرا لقرائتكم خبر عن سيوة تستعد لإجازة «نصف العام» بحملات نظافة للمزارات السياحية والأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادا لاجازة نصف العام تقوم ادارة النظافة بمجلس مدينة سيوة بتكثيف اعمال النظافة والتجميل بقرية اغورمي.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعدادات لاستقبال الحركة السياحية خلال اجازة نصف العام.

من ناحيته صرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة انه تم صباح اليوم تكثيف اعمال النظافة والتجميل بنطاق قرية اغورمي مشيرا ان النظافة تمت بالطرق المؤدية للمعالم السياحية والاثرية منها معبد وحى امون، ومعبد امون، وعين جوبا، وجبل الدكرور.

وأضاف ان اعمال النظافة والرش والتطهير مستمرة بكافة المناطق في ظل الاجراءات الاحترازية .بجانبه قال يوسف كيلانى رئيس قرية اغورمي انه يتم مواصلة العمل في النظافة والتجميل بنطاق القرية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.