شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة: إنشاء 20 منزل بقرية اغورمي على غرار «بهي الدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، انه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على توفير السكن الملائم لاهالى سيوة يتم في الوقت الراهن التنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي لانشاء عدد ٢٠ منزل بقرية اغورمي على غرار المنازل المبنية بقرية بهى الدين.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من قطع الاراضي شمال قرية اغورمى التي سيتم اختيار الانسب منها لاقامة المنازل، رافقه خلال الجولة يوسف كيلانى رئيس قرية اغورمى، وسعيد محمد سعيد مدير ادارة الاملاك، ومحمد حسين جيرى والسنوسى عابد من عواقل القرية.