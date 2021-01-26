شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الإسكندرية» تنظم دورة مجانية بعنوان «كيف تستثمر فى البورصة بصورة آمنة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، دورة تدريبية مجانية، تحت عنوان «كيف تستثمر في البورصة بصورة آمنه؟» لجميع التخصصات، وذلك يوم السبت ٣٠ يناير الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام، من الخامسة إلى الثامنة مساءا.

وقال الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، أن المشاركين سيتم منحهم شهادة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون بين كلية التجارة جامعة الاسكندرية وإدارة البورصة المصرية.

وأعلنت الكلية لينك الدورة للمشاركين عبر هذا الرابط.