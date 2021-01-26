شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة: مسؤول البيئة هو «وزير الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الدكتور عماد عدلى، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، أن اختيار شعار يوم البيئة الوطنى لهذا العام يعكس مفهوم الاستهلاك والانتاج المستدام، مؤكدا أهمية صدور قانون المخلفات والذي تم اصداره بعد عقد لقاءات وحلقات تشاورية واجتماعات عدة وهو نتاج لحوار وطنى شارك فيه جميع الأطراف، حيث تم إصدار القانون بما يتناسب مع سلوكياتنا وثقافتنا وتراثنا.

وأضاف عدلى: «كان يُنظر إلى وزير البيئة على أنه وزير للرفاهية رغم أنه في الواقع وزير الحياة، مؤكدا على أنه يلزم لوجود اقتصاد قوي وصحة جيدة بيئة نظيفة وحفاظ على الموارد الطبيعية».

وأكد عدلى أن توفيق الأوضاع البيئية مطلوب مننا جميعا ولولا القانون كان استنزاف الموارد أكبر والتلوث ومشاكل الصحة أكثر، مشيرا إلى ضرورة تحسين سلوكنا الايجابى نحو البيئة إلى جانب إنفاذ القانون، كما وجه الشكر أيضا لوزيرة البيئة على تبني مبادرة مشروع الدراجات التشاركية مشيرا إلى نجاح المشروع بمحافظة الفيوم وجامعة الفيوم باعتبارهم شركاء في نجاح المبادرة.