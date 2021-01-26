شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد تدعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم العمل البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه سيتم حلال الفترة القادمة فتح باب التحاور والتشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات داعية كافة منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة متوجهة بالشكر لكافة القطاعات والهيئات والمنظمات والشباب والمرأة لدورهم في دعم العمل البيئى بمصر متمنية تقديم المزيد فكلنا شركاء ومسؤلون في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت فؤاد أنه في ظل ما تشهده الدولة من تحول تنموى فإن كافة الجهود يتم صياغتها في شكل ارقام ومؤشرات أسوة بدول العالم وخطة الحكومة 2018- 2022 مبنية على مؤشرات وأرقام، ومعايير الاستدامة البيئية مستهدف أن تصل إلى 50% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، كما نقوم بأعداد الاطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على ان يتم الانتهاء منها خلال 7 شهور.

وأكدت فؤاد أنها تحرص على الإستعانة بأهل الخبرة من منظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة الدولة مع توسيع دائرة المشاركين من منظمات المجتمع المدنى وخاصة من الشباب لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض الواقع.