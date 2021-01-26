شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ماسكات طبية على جميع عمال تحسين البيئة بالتل الكبير لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع أحمد الليثي، مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالإسماعيلية، كمامات وماسكات طبية على جميع عمال تحسين البيئة بكافة قطاعات المدينة وذلك ضمن جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء وحفاظًا على صحة العمال.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات المستشار حمدي عبدالعليم شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير.

وقال المستشار شامة رئيس المركز والمدينة، إنه تم تطبيق كافة الإجراءات التي نصت عليها الدولة لمواجهة الفيروس ومنعًا لانتشاره، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على كافة العاملين بالمدينة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل بمناطق المركز المدينة المختلفة مع وجود فرق المتابعة الميدانية بكل مكان.