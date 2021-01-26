شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار مصر | شريهان تطلب عضوية المحامين ووفاة على الهواء وتعادل الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض «المصري اليوم» أهم ألأحداث والأخبار المصرية خلال اليوم، وتتضمن موضوعات عن تعادل الأهلي وبيراميدز ودعوى الفنانة شيريهان للعمل محامية ودعوي الفنانة زينة لزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز والاستعداد لأوليمبياد الطفل وحريق أسرة المرج ووفاة ضيف على الهواء ووظائف خالية في بنك وتصريحات الرئيس السيسي عن الاستثمار في مصر.

تعادل الأهلي وبيراميدز

تعادل فريقا الأهلي وبيراميدز بدون أهداف في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن جدول الدوري المصري الممتاز.

التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي وبيراميدز.. و«جريشة» يلغى هدفاً لبواليا

مصرع أسرة في حريق المرج

لقيت أسرة مكونة من 5 أشخاص مصرعها في حريق شب في شقتهم بالمرج بسبب ماس كهربائي.

حريق يلتهم 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمرج

وظائف خالية

أعلن بنك التجاري الدولي عن مسابقة لشغر عدد من الوظائف الخالية لحديثي التخرج وذوي الخبرات في نطاق القاهرة والجيزة.

وظائف خالية في البنك التجاري الدولي «CiB» لمختلف التخصصات (تعرف عليها)

شريهان ترغب العمل محامية

قبلت محكمة النقض طعن شريهان أحمد وهي الفنانة شريهان على رفض نقابة المحامين قيدها وأحالت الدعوي لمحكمة القضاء الإداري لنظرها.

قبول طعن الفنانة شريهان بشأن قيدها في نقابة المحامين

وفاة على الهواء

المذيعة آية عبدالرحمن تروي وفاة ضيف أثناء تصويرها إحدي حلقات برنامجها

في أقل من 30 ثانية.. ضيف آية عبدالرحمن يتوفى خلال لقائه معها: «الدنيا متستهلش»

تأجيل دعوي زينة ضد أحمد عز

قررت محكمة الأسرة تأجيل دعوي الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز والتى تطلب فيها زيادة نفقة طفليها التوأم.

تأجيل دعوى «زينة» ضد أحمد عز بزيادة نفقة توأمها لـ9 فبراير

الرئيس: مصر سوق واعدة للاستثمار

أكد الرئيس السيسي أن المشروعات العملاقة في مصر تمثل فرصة وسوقًا واعدًا للشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.

السيسي: مصر أصبحت فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار

أولمبياد الطفل

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا لبحث الاستعداد لأولمبياد الطفل

وزير الرياضة يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل