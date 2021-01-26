مطالبات برلمانية بدعم الصادرات الزراعية بجلسة وزير الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، بمشاركة وزير الطيران المدني، مطالبة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوي للصادرات الزراعية، في ظل زيادة حجم تلك الصادرات في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور وزير الطيران المدني محمد منار عنبة.

وأضاف "الحصري"، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع ان يزيد ذلك الرقم فى ظل دعم الرئيس السيسى لقطاع الزراعة ولاسيما فى المشروعات القومية الزراعية التى من المتوقع ان تؤدى لزيادة حجم الإنتاج والتصدير.

وتابع رئيس لجنة الزراعة: "للأسف القطاع الزراعي يعاني مع شركة مصر للطيران، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير، مشيرًا إلى أن ضرورة الدعم للقطاع حتى نتمكن من المنافسة مع الدول التي تنافسنا في ذلك المجال".

وأوضح، "نحتاج دعم حقيقي، لاسيما وأن كل الدول تدعم الصادارات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التي تساعد في سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية".

وطالب "الحصري"، وزير الطيران أن يكون ذلك الملف على رأس أولويات الوزراة، مشيرًا إلى استعداد لجنة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة السياحة بالمجلس، لمناقشة الأمر ودعوة الوزير لعرض استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك الأزمة.

من ناحيته تقدم النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للعاملين في قطاع الطيران، بمناسبة العيد القومي للطيران المدني، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

وأكد "أبو العينين"، أن الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة وكذلك "الترانزيت" وهو الذي سيعوض الخسائر للشركات. وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن خسائر الطيران المدني على مستوى العالم 400 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.

ولفت "أبوالعينين"، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الطيران الروسي، وهو ما يستتبعه حركة أخرى، وعلينا معرفة مطالب الطيران الخارجي لإعادة تقييم المنظومة مرة أخرى. وطالب بضرورة أن يكون هناك حملة ترويجية للطيران المصري بالتزامن مع حملة الآثار المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في نقل البضائع من خلال النقل الجوي.

وحذر محمد أبوالعينين، من قيام بعض الدول لاستغلال الموقف الحالي لمصر وسرقة حقوقنا، قائلا: "هناك من يسرق حقوقنا رغم إن موقعنا أفضل".

وطالبت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ، وزير الطيران المدنى في الجلسة العام اليوم الارتقاء بالعنصر البشري بجميع قطاعات الطيران المدنى المصرى عن طريق تدقيق عمليات الاختيار من البداية، وتكثيف الندوات التدريبية للعاملين ، وإعطاء الفرصة للعناصر الواعدة للإبداع ، حيث أنه يعمل بشركة مصر للطيران آلاف العاملين.

وطالب رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، علاء عابد، بضرورة تعظيم موارد قطاع الطيران المصري، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والرضا التام عن إنجازات الدولة المصرية في كافة المناحي الخدمية والاقتصادية والإنشائية، والطفرات التنموية التي لاتتوقف، إلا أن أول قطاع يتعامل معه السائح في الطيران يحتاج للمزيد من التطور والتقدم وتعظيم الموارد.

وحذر عابد خلال كلمته في الجلسة العامة، بحضور وزير الطيران محمد منار عنبه، من أن شركات أخرى إقليمية ودولية تريد الانقضاض على السوق المصري، وأنه في ظل تلك الأجواء لا يجب الاعتماد على حل المعاش المبكر للتخلص من العمالة الزائدة في هذا القطاع، قائلا: قد يكون حلا مؤقتا، ولكنه ليس حل جذري.

واستطرد: هناك رسالة يجب أن تصل إلي الوزير، أن هناك أطراف تترصد بمصر، وشركات تريد أن تنقض على السوق المصري، ولكننا كنواب سنساعدك للاستقرار على استراتيجية للنهوض بهذا القطاع .

واختتم: هناك ديون متراكمة من 15 لـ 20 مليار، وصلت في وزارة البترول وحدها 7 مليار، ولكن يجب أن نقتدي بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استلم البلاد في منتهى السوء وخلق منها منظومة عمل عالمية ناجحة.