فيديو| "العيلة كلها اتفحمت".. ماذا حدث في "حريق المرج"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشف شهود عيان تفاصيل مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة (أب وأم و3 من أبنائهم) في حين لم ينجُ من الحريق سوى طفلة واحدة.

وقال شاهد عيان إيسكن في العقار محل الحريق "الساعة 7 الصبح سمعنا استغاثات من شقة في الدور التاني"، مضيفًا أنه هرول وعدد من الجيران لمصدر الصوت حيث شاهدوا اندلاع حريق في شقة جارهم بالطابق الثاني.

وأضاف الشاهد في تصريحات لمصراوي، أنه حاول وآخرين فتح باب الشقة لكنهم فشلوا "كان فيه باب حديد.. واستنينا المطافي لما جت فتحته وطفت الحريق".

"كلهم متفحمين" يقول شاهد عيان ثان على الحادث، أن فور قدوم رجال الإطفاء، استخدموا سلم هيدروليكي لإطفاء الحريق من البلكونة، وآخرين كسروا الباب ودخلوا، وبعد مرور نصف ساعة تمكنوا من إطفائه "لقينا الأسرة كلها متفحمة" ولقينا "دفاية" تبين لرجال البحث الجنائي إنها سبب الحريق.

وعن نجاة فتاة وحيدة من الأسرة، أشار إلى أنها عبرت إلى مطبخ الشقة ومنه قفزت من النافذة في منور العقار، حيث أصيبت بكدمات فقط وبعد تلقيها العلاج في المستشفى عادت للمنزل مساء اليوم الثلاثاء.

وصرحت النيابة بدفن جثامين المتوفين، وطلبت تقرير المعمل الجنائي حول الواقعة.