"كمين في الشارع".. كيف أنهت مباحث الجيزة هروب "الطبيب المتهم بالتحرش"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة رحلة هروب طبيب أسنان شهير متهم بالتحرش بالرجال وأمكن الإيقاع به.

مصادر أمنية مسؤولة أكدت القبض على طبيب الأسنان "ب.س." في كمين تم إعداده للمشكو في حقه بدائرة قسم شرطة الدقي، وسط المحافظة.

وأوضحت المصادر أن القبض على الطبيب الشهير جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من عدد من المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبوالحسن.

وفي وقت سابق تقدم عدد من الأشخاص ببلاغات كشفوا فيها تفاصيل التحرش بهم من قبل المتهم خلال ترددهم على عيادته في إشارة لدعوتهم لممارسة الشذوذ.