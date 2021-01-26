شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات مصطفى الفقي: مبارك كان ينظر لرئيس الوزراء كـ«سكرتير».. ويكن الاحترام للقضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الحلقة الثالثة من مذكرات الدكتور مصطفي الفقي «الرواية: رحلة المكان والزمان»، يحكى الفقي عن مواقف حياتية يومية، عاشها في مكتب الرئاسة، ويجاوب عن اسئلة هامة مثل حقيقية «تسجيل المكالمات التليفونية ومراقبتها»، وعلاقة الرئيس حسنى مبارك بالأزهر والكنيسة، كما يحكى قصة«كلب مبارك»، وعن المقربين إلى قلبه مثل عاطف صدقي.

يرى مصطفي الفقي ان مبارك كان حارسا للوطن اكثر منه حاكما له، حتى انه يصفه بأنه رابط الجأش وعلاقته بالزمن تستحق الدراسة فهو لا يتخذ قرارا في عجلة من امره بل يفضل كسب الوقت والتفكير الطويل.

وبذكاء يصل إلى الدهاء، يتحدث الفقي عن «تسجيل المكالمات التليفونية مؤكدا ان وسائل التواصل الاجتماعى حلت الامر فالسرية الكاملة مستحيلة والخصوصية أصبحت في خبر كان، لكنه في فصل الحياة البرلمانية عاد ليؤكد ان عصر السادات كان الاقل تنصتا وتسجيلا للمكالمات الهاتفية واكثر الحصور حرية سياسية، يقول نصا»للأحقية تمتع عصر مبارك بحرية الصحافة ولكن لم يكن به حرية تعبير».

ويؤكد الفقي ان علاقة مبارك بالسلطة التشريعية كانت «حذرة».

ويشير الفقي إلى ان منصبه جلب عليه المشكلات والمتاعب فالمصريون يقبلون بحماس على اهل السلطة ولكنهم في اعماقهم يحملون تجاههم درجة من الغيرة التي تصل إلى حد الكراهية، مؤكدا ان عمله كان من أصعب فترات حياته على الاطلاق، رغم انه كان متنفس مبارك في عزلته حيث كان يتحدث اليه باسهاب خارج أوقات العمل.

ويحكى الفقي عن تقرير «ممتاز»، الذي وضعه عنه مبارك، وتسبب في ترقيته استثنائيا في السلك الدبلوماسي لليحصل على درجة وزير مفوض عام 1987، وعن «حذائه الذي تركه بمسجد الحسين»، وقصة كلب مبارك، وسنترال مرسي مطروح الذي تدخل في مكالمة بين مبارك وبوش، وغيرها من المواقف اليومية في السفريات الخارجية، وتدريبات لعبة الاسكواش.

كما يحكى الفقي عن نوادره بخصوص «دقائق غفوته» في الاجتماعات واللقاءات، مؤكدا انه ملكة لديه وعدد من الزعماء وكبار المسؤولين ومنهم عمرو موسي، حيث يحرص على ارتداء «نظارة سوداء يرتديها ليغفل دقائق في أي اجتماع ـ حتى انهم أطلقوا عليها «البيجاما».

وبين السطور، يؤكد الفقي ان الدولة لم تلتفت جيدا لما تملك من رصيد الفن المختلفة خصوصا السينما وإمكانية تحويلها إلى مصدر كبير للدخل، ولم ينسي اهمية الاوبرا وانها قدس الاقداس الثقافية.

ويذكر الفقي الكثير من احداث السفر مع مبارك ولقاءاته اليومية لتقديم التقارير الدبلوماسية والخطابات، منها السفر إلى اليابان وموسكو وكوريا الشمالية.

ولم ينس مواقف حياتية مثل حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل وتولى بطرس غالى منصب امين الامم المتحدة، كما يروى احداث الامن المركزة.

ويؤكد ان علاقته بالازهر كانت لها خصوصية شديدة، وانه عرض على الشيخ الشعراوى مشيخة الازهر من خلال الدكتور فؤاد محيي الدين، إلا ان الاخير لم يسأل الشعراوى، وابلغ عنه رفضه المنصب، ليتولى بدلا عنه الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

وسرد العديد من القضايا الشائكة منها قضية وفاء قسطنطين وحادث اختطاف البابا يوساب وتعيين شيخ الازهر والمفتى ووزير الاوقاف وتعيين بابا الكنيسة، وازمة تعيين جمال اسعد بمجلس الشعب، واسرد مواقفا كثيرة بين مبارك واهل الدين.

يقول الفقي ان مبارك كان ينظر إلى منصب رئيس الوزراء نظرة «السكرتير».

كما سرد العديد من المواقف مع اهل القضاء حيث «افرد في العطاء لهم وزاد سن معاشهم لانه كان يحترم اهل القضاء، حتى انه كان لديه شعور بالدونية امام رجال القضاء وان لا احد يعلو عليهم، حتى انه لم يراجع قاض في حكمه».

ويذكر الفقي حقيقة ارتباطه بالحزب الوطنى، انه تم تعيين به دون ان يكون له حق الاختيار، كما انه يذكر حلمه الذي لم يتحقق بخصوص توليه منصب امين جامعة الدول العربية، لكنه يؤكد ان الجامعة العربية لم يرتفع مستواها إلى المستوى القومى الصحيح ولم يعبر عن الارادة العربية الحقيقية.

ويؤكد انه لم يكن يعارض مبارك خلال منصبه، وانما كانت معارضته متواريه بقدر الامكان خشية غضب السلطان، وان ارتباطه به كان هامشي.