شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يفاجىء العاملين في تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب حضوره فعاليات تلقي لقاح «كورونا» للأطقم الطبية بمستشفي التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي كورونا، فاجا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريراً لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 24 سريراً عناية مركزة، لافتاً إلى العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفي.

وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقاً، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، لاسيما وأن المستشفى ستمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنباً إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.