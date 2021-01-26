شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشيد بدور الشباب في العمل البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات وهو ما يؤكد سعى الدولة لتطبيق مفهوم التعافى الاخضر على اوسع نطاق، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة إلى اطلاق مشروع وحدات البيوجاز منذ عام مضى بالقرى المصرية والمتمثل في الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات بغرض توفير مصدر مستدام للطاقة، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا في قرى أخرى على مستوى الجمهورية،وكل هذه المشروعات تحتاج إلى قانون ومناخ داعم للتنفيذ على ارض الواقع.

وحول أهمية دور الشباب في العمل البيئى، أكدت فؤاد جاء ذلك خلال كلمتها اليوم باحتفالية اليوم الوطنى للبيئة أن للشباب دور فعال للتغير إلى الأفضل وانه بدون شباب واعى ومدرك ومتحمس لن نسطيع التغير مشيرة إلى ان هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها تمت بمشاركة الشباب مثل شركة البيوجاز ومشروع الدراجات التشركية والترويج للمحميات الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير الذي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال 2020 ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وايضا حملة very nile والتى تمت بمشاركة الشباب لتنظيف نهر النيل وقيام هؤلاء الشباب خلال جائحة كورونا بتشجيع الصيادين لجمع المخلفات من النيل وفتح مصدر دخل لهم، ودخول 110 محل بمنطقة الزمالك ضمن مبادرة لا للبلاستيك احادى الاستخدام. فالرسالة الحقيقة التي نطمح الوصول اليها هي احداث صحوة داخل الشباب المصرى ليشعر بأن البيئة جزء من حياته.