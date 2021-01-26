شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومواعيد رفع الخط والغرامة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الشركة المصرية للاتصالات WE يوم 14 فبراير 2021 ليكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى ينتهى فيه ويبدأ بعده منع إمكانية الاتصال وتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط عن العملاء الذين لم يقوموا بسداد فاتورة شهر يناير خلال شهر السماح للسداد والذى بدأ في 15 يناير 2021 من الشهر الجاري.

ويمكنك الاستعلام عن قيمة الفاتورة مباشرة من عبر موقع الشركة على شبكة الانترنت أو عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلى نظام الاستقبال فقط يوم 15 فبراير 2021 ولمدة شهر ينتهى في 14 مارس 2021 وذلك لغير المسددين لفاتورة شهر يناير ، ثم تقوم الشركة برفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.

تستطيع الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات والقيام بادخال كود المحافظة ورقم التليفون لعرض قيمة الفاتورة .. وتستطيع لمعرفة الفاتورة الضغط هــنـــــــــــــــا.

مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات). الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة.. اضغط هــنــــــــــــا. خدمة فورى. خدمة خدماتي. مكاتب البريد. ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي خدمة فودافون كاش.