شكرا لقرائتكم خبر عن حى الخليفة يغلق محطة وقود مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي والدفاع المدني في الأنشطة التي بها مواد سريعة الاشتعال والمواد الخطرة، وفى إطار ذلك شن حى الخليفة برئاسة المهندسة حنان السيد رئيس حي الخليفة، حملة لمعاينة عدد من مصانع الخشب والبلاستيك بالمنطقة الصناعية بالحى.

وقررت اللجنة المشكلة للمعاينة إغلاق تام لمحطة وقود بطريق الأوتوستراد نتيجة لمخالفته اشتراطات الحماية والدفاع المدنى وتم منحه مهلة لا تتعدى 3 أسابيع لمعالجة الخلل والبدء في إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع البيئية، كما تم المرور علي عدد من ورش الأخشاب، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية، وذلك بحضور الرائد على ماهر من قوة الدفاع المدني إدارة جنوب و مدير إدارة البيئة و مدير المحلات، و مندوب الغلق بإدارة المحلات.

وفى سياق أخر أزالت أجهزة حى الخليفة الحواجز الحديدية بمنطقة الحلمية التي تعوق حركة المرور ومراجعة الإشغالات بمعرفة إدارة الإشغالات والمتابعة والمشرفين، كما تم استكمال أعمال تبليط أرصفة ميدان صلاح الدين الأيوبي بالقلعة أمام باب العزب ضمن خطة العمل لإدارة الطرق بالحي.

كما تم تقليم شجرتين بمدخل مقابر باب الوزير بالقلعة، وتقليم 10 أشجار بحديقة بجوار فرع الهيئة بحي الخليفة شارع صلاح الدين الشرقي وذلك بناء على تعليمات المهندسة حنان السيد رئيس الحي.