شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 110 محال بالزمالك توقفت عن استهلاك أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اشراك الشباب فى العمل البيئة كان أحد أولويات الوزارة خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك أحدث فارقا ملموسا فى توصيل أهمية الحفاظ على البيئة، لافته إلى أن 110 محال داخل حى الزمالك أصبحوا لا يستخدمون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى استجابة لمبادرات أطلقها مجموعة من الشباب لتنمية وعى المواطنين.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر عبر تطبيق زووم، إلى أن الوزارة أعلنت عن إدخال القطاع الخاص للاستثمار فى المحميات الطبيعية، وجار عمل إجراءات الترسية تمهيدا لإعلان أول استثمار داخل المحميات، وذلك بالتزامن مع عمل وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربى على الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم إطلاق حوار مجتمعى خاص بقانون المخلفات.

ودعت وزيرة البيئة، كافة المواطنين بالحفاظ على حياتهم من خلال التفاعل والتصالح مع البيئة والطبيعة، حيث أن إهمال البيئة سيكون له مردودا سلبيا على مستقبل أبنائه، ووجهت الشكر لكافة العاملين بوزارة البيئة، والعاملين بالوزارات الأخرى لما بذلوه من جهود حيال تطبيق إجراءات دمج البعد البيئى فى المشروعات، لتحسين البيئة.