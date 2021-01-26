شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر رئيس المركز، حملة مكبرة، شملت المرور على المنطقة المحيطة بمستشفي القرنة ومنطقة الطارف، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.
وخلال الحملة تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية، مما أسفر عن تحرير 9 محاضر اشغالات، و9 محاضر لمحال بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وقاد الحملة كلا من مصطفي جبريل، وحجازى النحاس نائبا رئيس مركز القرنة، ورؤساء القري، ومدير التراخيص بالادارة الهندسية، ومدير الإشغالات بالمركز.
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