شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر رئيس المركز، حملة مكبرة، شملت المرور على المنطقة المحيطة بمستشفي القرنة ومنطقة الطارف، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.

وخلال الحملة تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية، مما أسفر عن تحرير 9 محاضر اشغالات، و9 محاضر لمحال بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقاد الحملة كلا من مصطفي جبريل، وحجازى النحاس نائبا رئيس مركز القرنة، ورؤساء القري، ومدير التراخيص بالادارة الهندسية، ومدير الإشغالات بالمركز.