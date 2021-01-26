شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد تدشين قافلة الهلال الأحمر الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تدشين القافلة الطبية الثانية والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة مع إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وتم تدشين القافلة الطبية الثانية والتي من المقرر إنطلاقها إلى مركز بركة السبع وتستهدف الأسر الأكثر إحتياجا والأولي بالرعاية على مدار يومين متتالين، وأشار الدكتور هاني الناظر إلى أنه سيتم توزيع 200 شنطة حماية شخصية بالاضافة إلى تقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في التخصصات الأتية ( أطفال – باطنة –جلدية – عظام ) وذلك خلال اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير بالبر الغربي – مسجد سيدي إسماعيل وغداً الأربعاء الموافق 27 يناير بالبر الشرقي – بمركز الشباب.

ويتم تقديم مجموعة من الحملات التوعوية لمواجهة كورونا، مؤكداً على أن المركز العام للهلال الأحمر المصري مستمر في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات خلال المرحلة المقبلة لتغطية كافة القري النائية والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة لاستهداف 6 الأف مواطن بنطاق المحافظة وتوزيع 1000 شنطة عناية شخصية كدعم من جمعية الهلال الأحمر وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية.