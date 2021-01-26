شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول معمل مصري لاختبار البطاريات لتوطين السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أول معمل البطاريات الحامضية والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بمبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد.

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن افتتاح معمل البطاريات الحامضية والبطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد يعد استكمالاً لخطة تطوير كافة المعامل الصناعية بالهيئة، مشيرا إلى ان المعمل يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء كافة الاختبارات في هذا الشأن.

وأشار إلى حرص الهيئة على دعم مبادرة توطين صناعة السيارات في مصر والتى تأتى ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو إنتاج السيارات العاملة بالطاقة النظيفة باستخدام الكهرباء والتي تسهم في تحول مصر لتصنيع وتصدير هذه النوعية من السيارات إلى أسواق دول المنطقة، مؤكداً دعم الهيئة لهذا التوجه من خلال إجراء عمليات الفحص والاختبارات المختلفة بدقة وجودة عالية وفي اقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان حيث تعمل على توفير مجموعة من المعامل المتطورة والمعتمدة دوليا بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميا بالإضافة إلى حماية المستهلك من المنتجات الرديئة غير مطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

من جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بما شهدته المحافظة من تطوير لمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واستخدام احدث الاجهزة والتقنيات لحماية السوق المصرية والمستهلك من دخول السلع والمنتجات الغير مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.

وقام اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية بالمعامل الصناعية والغذائية التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد حيث تم استعراض سير العمل بالمعامل وكذا منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.