شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين جامعة مطروح والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، الثلاثاء، الموافق السادس والعشرين من يناير 2021، برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتدريب الأئمة والواعظات.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في مختلف المجالات، لافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية التدريب في حياة الفرد وأثره الفعال على المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مجالات التعاون المشترك تشمل تدريب الأئمة والواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، ودورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورة في المهارات الإعلامية.

وأوضح النجار أنه سيتم فتح باب التقدم للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة مطروح للعام الجامعي 2021/2022، لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير إن البروتوكول يساهم في تفعيل الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، مشيدًا بدور جامعة مطروح التنويري والتثقيفي في خدمة المجتمع.