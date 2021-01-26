شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، إغلاق مقر نقابة المهندسين بالشاطبى ومركز الخدمات بنادي المهندسين بساب باشا، لمدة 4 أيام بدءا من الخميس الموافق 28 يناير حتى الأحد 31 يناير الجاري.

وأرجعت النقابة سبب الغلق لإجراء أعمال تطهير وتعقيم منعا لانتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه قال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، في تصريحات له اليوم، أن قرار الغلق بناءا على قرار النقابة العامة للمهندسين بتطهير مقرات النقابات في هذا التوقيت حفظا على سلامة وصحة المهندسين.

وأضاف أنه سيتم إيقاف الخدمات في مقر النقابة في الشاطبى ومركز الخدمات في نادى المهندسين بساباباشا بدءا من الخميس المقبل لحين تطهير كافة المقرات التي يتردد عليها المهندسين على أن يتم استئناف العمل يوم الأثنين 1 فبراير المقبل.