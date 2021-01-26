شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مدير الأمن، الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة. وعزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني، كما تمت قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وبعد نهاية المراسم تم تبادل الدروع بين محافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر، وبين قيادات القوات المسلحة وقيادات الشرطة.

وأكد محافظ الأقصر على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

حضر المراسم كلا من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، واللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أركان حرب طيار يسري السيد عبدالحميد قائد المنطقة الجوية الجنوبية، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، والسادة مساعدي مدير أمن الأقصر، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات الأمنية والجهات الرقابية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.