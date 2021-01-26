شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لاستقبال مرضى كورونا.. محافظ القليوبية يشهد ضخ الأكسجين بمستشفى كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضخ الأوكسجين بتنك المستشفى سعة 10000 لتر، بمستشفي كفر شكر المركزى موجهاً ببدء التشغيل التجريبي للمستشفي، بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر وأعضاء مجلس النواب.

وقال المحافظ في بيان صحفي «الثلاثاء»، إنه سيتم استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إعتبارا من يوم الخميس المقبل، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والقيادات التنفيذية بالوزارة على الجهود التى بذلت لسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى.

ومن الجدير بالذكر انه على مدار السنة الماضية بذلت جهود كبيرة لفرش المستشفي وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الاوكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة، حيث ان المستشفي يقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة تخدم مدينة كفر شكر والمدن المجاورة.

وتجدر الاشارة الى ان مستشفى كفر شكر المركزى تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لاحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات يتم العمل على انشاءها واحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تصل الى 1.091 مليار جنيه والتى تشمل مستشفيات قها المركزى والخانكة المركزى والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزى.

وبالنسبة لمستشفى كفر شكر فيبلغ بتكلفة انشاءها حوالى 300 مليون جنيه ومقامة على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية، اذ تحتوى على مختلف التخصصات والتى تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.